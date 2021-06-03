Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Тело молодого человека найдено на крыше электропоезда на станции Крюково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД России по ЦФО.

"В районе железнодорожной станции Крюково Ленинградского направления ОЖД на крыше вагона электропоезда сообщением Москва – Конаково обнаружен 18-летний гражданин. Молодой человек смертельно травмирован. Предварительная причина произошедшего – удар током от токоприемника", – говорится в сообщении.

По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В ходе следственных мероприятий были опрошены члены локомотивной бригады и другие свидетели.

В конце мая тело молодого человека обнаружили в междупутье перегона станций Люберцы-1 – Быково. Как рассказали очевидцы, пассажир сорвался с поезда на железнодорожное полотно.