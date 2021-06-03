12:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Тело молодого человека найдено на крыше электропоезда на станции Крюково. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МВД России по ЦФО.
"В районе железнодорожной станции Крюково Ленинградского направления ОЖД на крыше вагона электропоезда сообщением Москва – Конаково обнаружен 18-летний гражданин. Молодой человек смертельно травмирован. Предварительная причина произошедшего – удар током от токоприемника", – говорится в сообщении.
По факту произошедшего следователи организовали доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. В ходе следственных мероприятий были опрошены члены локомотивной бригады и другие свидетели.
В конце мая тело молодого человека обнаружили в междупутье перегона станций Люберцы-1 – Быково. Как рассказали очевидцы, пассажир сорвался с поезда на железнодорожное полотно.
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