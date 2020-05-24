Пьяный зацепер погиб, сорвавшись с электрички у платформы Быково

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

19-летний уроженец Костромы погиб, упав с поезда на Рязанском направлении Московской железной дороги (МЖД). Следственный комитет организовал доследственную проверку, сообщает Агентство "Москва".

Тело молодого человека обнаружили 23 мая в междупутье перегона станций Люберцы-1 – Быково. Как рассказали очевидцы, пьяный пассажир ухватился за поезд, отправлявшийся от платформы Быково, сорвался и упал на железнодорожное полотно.

От полученных травм он скончался. Следствие устанавливает всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

17 мая из-за падения дерева на пути было приостановлено движение поездов на участке Филевской линии метро. Дерево упало между станциями "Пионерская" и "Кунцевская".