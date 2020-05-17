На Филевской линии метро приостановлено движение из-за падения на пути дерева

Движение поездов временно приостановлено на участке Филевской линии метро в Москве. Изменения обусловлены падением дерева на пути, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

"Между станциями "Пионерская" и "Кунцевская" на пути упало дерево", – говорится в сообщении.

Отмечается, что угрозы пассажирам нет. В настоящее время организованы работы по восстановлению следования составов на участке.

Ранее движение было прервано на Московском центральном кольце. Сообщалось, что приостановка поездов была обусловлена инцидентом с пассажиром на станции "Угрешская".