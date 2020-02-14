Мужчина погиб после падения под поезд в метро

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Мужчина погиб после падения на рельсы на станции "Менделеевская" Серпуховско-Тимирязевской линии метро, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по городу.

Инцидент произошел около 16:50. Пассажира извлекли, прибывший на место наряд скорой помощи констатировал смерть. Инициирована проверка.

В движении из-за происшествия случился сбой. Поезда не ездили от станции "Владыкино" до станции "Чеховская", в обратном направлении они курсировали с увеличенным интервалом. Сейчас движение восстановлено и введено в график.

Вечером 14 февраля входы и выходы станций метро, прилегающих к стадиону "ВТБ Арена", могут ограничить по требованию полиции. Возможные изменения связаны с концертом.

Пассажирам советуют добираться до стадиона через станции метро "Динамо" и "Петровский парк". Билеты на обратную поездку рекомендуется покупать заранее, чтобы сэкономить время после мероприятия.