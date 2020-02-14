Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии восстановлено

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Движение поездов на Серпуховско-Тимирязевской линии столичного метро восстановлено и вводится в график, сообщается в микроблоге подземки в Twitter.

Пассажиров предупредили, что на это уйдет некоторое время. В метро прилагают все усилия, чтобы составы вновь начали курсировать по расписанию. В подземке уточнили, что к привычному интервалу поезда вернутся через 10 минут.

Ранее сбой произошел на участке от станции "Владыкино" до "Чеховской". Причиной стало падение пассажира на рельсы. Поезда в обратном направлении следовали с увеличенными интервалами.

13 февраля аналогичный инцидент случился на участке Люблинско-Дмитровской линии. Движение ограничивали от станции "Петровско-Разумовская" до "Трубной".