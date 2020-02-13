Интервалы движения на северном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интервалы движения поездов на северном участке Люблинско-Дмитровской линии увеличены из-за падения пассажира на пути. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

На северном участке Люблинско-Дмитровской линии (10) увеличены интервалы движения поездов из-за пассажира на пути. — Московское метро (@MetroOperativno) February 13, 2020



Сообщается, что на данный момент поезда не следуют от станции "Петровско-Разумовская" до станции "Трубная". В обратном направлении составы следуют с увеличенными интервалами.

Накануне сообщалось, что своевременные действия контролеров в Московском метрополитене помогли задержать преступника, который состоял в федеральном розыске. Мужчина пытался попасть на станцию "Курская" Арбатско-Покровской линии по чужой проездной карте. Пассажира задержали для выяснения личности, а затем передали полиции.

