Контролер помог задержать преступника на станции метро "Курская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Находившегося в федеральном розыске преступника задержали контролеры ГКУ "Организатора перевозок". Злоумышленник пытался зайти в метро на станции "Курская" Арбатско-Покровской линии по чужой льготной персонифицированной карте. В этот момент его задержали контролеры, рассказал Москве 24 руководитель ГКУ "Организатор Перевозок" Павел Павлов.

"Пассажира сопроводили в полицию для установления личности, поскольку при себе у него отсутствовали документы, удостоверяющие личность. При проверке сотрудником полиции было установлено, что задержанный находится в федеральном розыске по части 3 статьи 158 УК РФ ("Кража")", – рассказал Павлов.

Он подчеркнул, что на данный момент проводятся проверочные мероприятия.

Кроме этого, задержанному пассажиру предстоит выплатить штраф в размере 2,5 тысячи рублей за неправомерное использование льготной карты.

"ГКУ "Организатор перевозок" тесно сотрудничает с правоохранительными органами и регулярно помогает в поимке преступников, находящихся в федеральном розыске. Чаще всего контролеры останавливают нарушителей во время проверки билетов в метро и оперативно передают их в МВД", – рассказал руководитель ГКУ "Организатор Перевозок".

Павлов отметил, что контролеров, которые помогают поймать преступников, традиционно поощряют ведомственными наградами.

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