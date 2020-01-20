Более 25 заключенных сбежало из тюрьмы в Бразилии

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Порядка 26 заключенных сбежало из тюрьмы на северо-западе Бразилии. Об этом сообщает РИА Новости.

Тюрьма, в которой произошел инцидент, располагается в бразильском штате Акри. По предварительной информации, осужденные покинули пенитенциарное учреждение в понедельник, 20 января. Одного из сбежавших вскоре поймали.

Те, кто организовал побег, входили в состав крупной бразильской криминальной группировки РСС. Ранее члены той же банды сбежали из парагвайской тюрьмы, расположенной неподалеку от границы с Бразилией. На данный момент власти не имеют данных, указывающих на взаимосвязь происшествий.

Летом минувшего года СМИ сообщали о другом бразильском побеге, который все же удалось предотвратить. Главарь банды наркоторговцев, отбывавший наказание в Рио-де-Жанейро, попытался сбежать из-под стражи и для этого переоделся в собственную дочь.

