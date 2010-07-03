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Безопасность

17:05

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Эксперт усомнилась во введении уголовной ответственности за употребление наркотиков

"Личное дело каждого". Будут ли сажать в тюрьму тех, кто употребляет наркотики
общество безопасность эксклюзив

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Замглавы Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Ева Меркачева усомнилась в том, что инициативу депутата Госдумы Олега Нилова об установлении уголовной ответственности за употребление наркотиков поддержат.

"Я очень сомневаюсь, что эта инициатива у нас будет поддержана, потому что есть разные категории наркотиков, даже те, которые в других странах не считаются наркотиками, а у нас считаются. Здесь нужно жесткое разделение. Например, у всех есть четкое представление, что самое плохое – это героин", – сказала Меркачева.

Еще стоит говорить о том, что человек вправе сам распоряжаться своей жизнью, другое дело, что оборот (наркотиков. – Прим. ред.) запрещен – это правильно. А если кто-то, где-то, когда-то употребляет, нужно исходить из того, какую опасность он представляет для общества. Это тоже самое, что приравнять к уголовному преступлению курение. Это ведь тоже не полезно, и последствия необратимы, организм страдает, но считается, что это личное дело человека.
Ева Меркачева
замглавы Общественной наблюдательной комиссии Москвы


Ранее сообщалось, что первый зампред парламентского комитета по контролю и регламенту Олег Нилов предложил установить уголовную ответственность за употребление наркотиков.

Он отметил, что единственным вариантом освобождения от уголовной ответственности может быть только принудительное лечение. При этом осужденные за употребление наркотиков не должны отбывать наказание в обычных тюрьмах.

Зампред комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов, в свою очередь, посчитал необходимым ужесточить наказание за распространение наркотиков через телекоммуникационные сети до 25 лет лишения свободы.

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