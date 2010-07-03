Cписок сильнодействующих веществ расширили в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Список сильнодействующих веществ расширился в России с 1 декабря. Соответствующее постановление еще 7 июня подписал премьер Дмитрий Медведев.

Список пополнился тремя сильнодействующими препаратами – тропикамид (средстве для расширения зрачка), тапентадол (опиоидный анальгетик), прегабалин (противосудорожный препарат).

Все эти лекарства входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), однако в то же время пользуются популярностью у наркозависимых людей.

Изменения внесены в постановление правительства России "Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ (подпадающих под) статью 234 и других статей Уголовного кодекса РФ".

Под уголовной статьей 234 "Незаконный оборот сильнодействующий или ядовитых веществ в целях сбыта" понимается ответственость за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку для продажи, а также за незаконную продажу сильнодействующих или ядовитых веществ, которые не являются наркотиками или психотропами.

Статья 234 предусматривает наказание в виде срока до восьми лет лишения свободы и штрафа до 200 тысяч рублей.

