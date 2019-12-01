Что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Начиная с декабря смена летней резины на зимнюю будет носить фактически обязательный характер. Также расширится список лекарств, за незаконный оборот которых будет грозить серьезный уголовный срок. Об этих и других нововведениях расскажем в нашем материале.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пора платить по счетам

В декабре истекает срок уплаты налогов за 2018 год. 2 декабря – последний день, когда можно будет внести необходимую сумму без штрафа. Уже со вторника, 3 декабря, неплательщикам придется переплачивать за просрочку.

Кстати, оплатить налог не вовремя, но без штрафа можно только в том случае, если ФНС не предоставила уведомление с точным расчетом платежа в указанный срок, которое должно прийти не позже чем за 30 дней до 1 декабря.

Новый размер компенсаций

Также в самом конце месяца изменятся пределы ответственности авиаперевозчиков перед пассажирами в рамках так называемой Монреальской конвенции, к которой Россия присоединилась в 2017 году. Таким образом, максимальные выплаты станут выше.

Указанная ответственность наступает в случае причинения вреда пассажиру, например задержка рейса, травма или даже причинение смерти. Обычно верхние пределы суммы "ответственности" пересматриваются раз в пять лет. Однако можно скорректировать цифры и раньше, если среднегодовая инфляция превышает 10 процентов. Так случилось и в 2019 году.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Еще больше маркировки

С 1 декабря вступает в силу новый, расширенный список товаров, подлежащих обязательной маркировке. В перечень попали 10 групп товаров, среди которых есть духи и туалетная вода, фотокамеры, различные предметы одежды из кожи, текстиль, обувь.

Такое нововведение было принято в рамках борьбы с контрафактом и теневым рынком.

Ужесточение контроля за оборотом лекарств

С нового месяца в список лекарств, за незаконный оборот которых будет наступать уголовная ответственность по статье 234 УК РФ ("Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта"), пополнится. Речь идет о тропикамиде – средстве для расширения зрачка, тапентадоле – опиоидном анальгетике, прегабалине – противосудорожном препарате.

Все эти лекарства входят в список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), однако в то же время пользуются популярностью у наркозависимых людей.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Зимняя резина – обязательно. Почти

С декабря 2019 года вступает в силу нововведение, согласно которому менять летнюю резину автомобиля на зимнюю становится обязательно. По крайней мере так гласит техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств", принятый в ноябре прошлого года и действующий для всех стран Таможенного союза.

В то же время норма носит рекомендательный характер в России, так как наказания за несоблюдение этого правила в КоАП РФ пока нет.

Ежедневный режим работы ЗАГСа

Первым на путь работы без выходных встал столичный Грибоедовский ЗАГС. Этот Дворец бракосочетания стал самым популярным у москвичей – с начала 2019 года здесь зарегистрировали свои браки около пяти тысяч пар.

"Теперь, когда пары смогут пожениться семь дней в неделю, проводить церемонии можно будет в красивые или праздничные даты, в которые у остальных отделов ЗАГСа официальный выходной", – заявила начальник Управления ЗАГС Москвы Елена Ефремова.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Проезд на МЦД станет платным

Два столичных диаметра открыли для пассажиров 21 ноября. По решению мэра Москвы первые две недели проезда на этом виде транспорта сделали бесплатным. Это было необходимо для наладки билетной системы. Однако с 9 декабря проезд на МЦД-1 и МЦД-2 станет платным.

Весь путь диаметров разбит на три зоны. В "Центральной" стоимость проезда составит 38 рублей по "Кошельку" карты "Тройка", в зоне "Пригород" – 45 рублей, а в "Дальней" зоне цена складывается из двух частей: 23 рубля за каждую зону за пределами МЦД плюс 45 рублей.

Кроме того, до конца года на диаметрах будет организована возможность бесконтактной оплаты проезда, правда, стоимость в таком случае будет выше. Также будут доступны и обычные бумажные билеты по действующим тарифам ЦППК.

Изменения в расписании пригородных поездов

С 8 декабря на Московских железных дорогах появятся несколько дополнительных поездов, связывающих столицу и пригород.

На маршруте Москва – Конаково запустят две новые "Ласточки". Поезда будут ходить по выходным, отправляясь с Ленинградского вокзала в Конаково в 9:45, а в обратно – в 12:50.

Кроме того, дополнительные пригородные поезда с 8 декабря будут ежедневно отправляться в Москву со станции Подсолнечная в Солнечногорске в 6:50, с платформы Крюково в Зеленограде – в 7:04.

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Ограничения для грузового транспорта в Москве

С 1 декабря в ЮВАО начнут действовать ограничения для грузовиков. Теперь такой вид транспорта не сможет заезжать в районы жилой застройки без специальных документов – въезд будет возможен только для обслуживания местных предприятий и жителей.

Такое нововведение поможет разгрузить дороги округа, а также сделает проживание в спальных районах более комфортным.

Напомним: в СВАО, САО и ВАО уже действуют правила для передвижения грузового транспорта – там движение таких автомобилей возможно только по определенному списку улиц.