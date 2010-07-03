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Город

11:25

В ЮВАО введут ограничения для грузовиков

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В ЮВАО с 1 декабря введут ограничения для грузовиков. Это сделает проживание в спальных районах более комфортным и разгрузит местные дороги, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

После введения ограничений грузовики не смогут заезжать в районы жилой застройки без специальных документов. Въезд будет возможен только для обслуживания местных предприятий и жителей.

Так называемый грузовой каркас – список улиц, по которым разрешено передвигаться грузовикам массой больше 2,5 тонны – действует уже в СВАО, САО и ВАО.

За последний год грузовиков вне грузового каркаса стало меньше на 23%. В следующем году грузовой каркас расширят на всю Москву в пределах МКАД.

Пилотный проект запустили в ВАО в ноябре 2014 года. Большинство жителей округа, принявших участие в голосовании на сайте "Активный гражданин", признали инициативу успешной.

В САО и СВАО грузовой каркас ввели в декабре 2016 года.

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