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11:00

Схема движения изменена в районе улицы 50-летия Октября

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Схема движения на выезде с улицы 50-летия Октября на Боровское шоссе изменилась, сообщается в микроблоге ЦОДД в Twitter.

Там открылись две полосы от дома 2. С дублера Боровского шоссе налево также можно ехать с двух полос. В центре отмечают, что очереди на поворот станут меньше.

До 1 августа ввели ограничения на нескольких улицах у метро "Коммунарка". Дублер дороги Солнцево – Бутово – Видное полностью перекрыт на пересечении с Проектируемым проездом, в районе дома 7051. Проехать можно по обособленной полосе на основном ходу трассы. Недоступен участок дороги по направлению к станции подземки "Коммунарка".

Ограничения связаны со строительством метрополитена. Изменения действуют круглосуточно.

В районе станции "Бульвар Рокоссовского" проезд затруднен от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина. Путь открыт только по одной из двух полос на участке от дома 26, корпуса 9, строения 2 по Открытому шоссе до дома 26, корпуса 10, строения 1. Изменения актуальны до 10 декабря, а также с 10 по 25 апреля 2020 года круглосуточно.

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