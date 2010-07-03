Движение в районе "Коммунарки" ограничат до 1 августа из-за строительства метро

Фото: Москва 24/Роман Васильев

Движение транспорта на ряде улиц в районе метро "Коммунарка" на юго-западе Москвы ограничат и перекроют из-за строительства. Об этом сообщает информационный центр транспортного комплекса Москвы.

Дублер дороги Солнцево-Бутово-Видное будет полностью перекрыт на пересечении с Проектируемым проездом, в районе дома №7051. Проехать можно будет по обособленной полосе на основном ходу трассы Солнцево-Бутово-Видное.

Кроме того, тот же участок дороги будет перекрыт по направлению к станции метро "Коммунарка". Движение будет затруднено и на основном ходу дороги Солнцево-Бутово-Видное в сторону Калужского шоссе.

Ограничения связаны со строительством метрополитена. Они будут действовать круглосуточно с 21 октября по 1 августа следующего года.



На другом конце "красной" ветки движение транспорта ограничат из-за работ на инженерных сетях. В районе станции "Бульвар Рокоссовского" проезд будет затруднен от Открытого шоссе до улицы Николая Химушина.

Проехать можно будет только по одной из двух полос на участке от дома №26, корпуса 9, строения 2 по Открытому шоссе до дома №26, корпуса 10, строения 1. Ограничения действуют с 21 октября по 10 декабря, а также с 10 по 25 апреля 2020 года круглосуточно.



Движение транспорта в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Панфиловская ограничат с 31 октября по 30 ноября. Изменение схемы движения связано и реконструкцией газопровода на улице Народного Ополчения.