Движение изменится в нескольких районах Москвы из-за ремонта и киносъемок

14:29
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Схема автомобильного движения изменится в нескольких районах столицы из-за ремонтных работ, реконструкции газопроводов и киносъемок. Об этом сообщается на портале "Московский транспорт".
Мероприятия по случаю 60-летия студенческих отрядов в России пройдут в Москве 25 октября. Из-за этого с 10:00 до 14:00 будет полностью перекрыто движение по улице Колмогорова – от микрорайона "Ленинские Горы", дома №1, строения 2, до улицы Лебедева.
Движение изменится и на некоторых улицах СВАО. В связи с реконструкцией газопровода с 25 октября по 15 декабря ограничили проезд в районе дома №18/14 на Югорском проезде, для водителей недоступна одна полоса. Ограничения действуют и на улице Егора Абакумова, доме №8, там частично перекрыта одна полоса. На Палехской улице, в районе домов №145 и №147, а также около дома №5, строения 1 по улице Егора Абакумова круглосуточно перекрыта одна из двух полос с организацией одностороннего движения в сторону улицы Егора Абакумова.
30 октября с 7:00 до 17:00 будет ограничено движение автомобилей по Симферопольскому бульвару в районе дома №9А, владения 5, корпуса 1 и дома №3Г. Изменения движения связаны с проведением киносъемок. В это же время 9 ноября будет затруднен проезд по улице Лобачевского от пересечения с улицей Михаила Певцова до дома №44.
Движение по Напрудному переулку будет затруднено в связи с прокладкой инженерных сетей. Ограничения будут действовать на одной из полос с 1:30 до 5:30 28 октября, круглосуточно с 10 по 15 ноября, а также 16 ноября с 1:30 до 5:30 утра.
Кроме того, автомобилисты смогут с трудом проехать по Напрудному переулку – от дома №15 до дома №10, строения 1, с 29 октября по 8 ноября. 9 ноября с 1:30 до 5:30 будет закрыт проезд во внутренний двор дома №59 по улице Гиляровского.
С 17 по 24 ноября круглосуточно и с 24 по 30 ноября с 1:30 до 5:30 будет полностью перекрыт местный проезд в районе дома №15 по Напрудному переулку.
Движение по улице Народного Ополчения будет затруднено с 31 октября по 30 ноября из-за реконструкции газопровода. Будут перекрыты две полосы дублера в районе дома №50, боковой проезд по улице Алабяна в районе дома № 25/37 и улица Панфилова в районе дома № 2А, строения 1.
Ранее сообщалось , что в центре Москвы изменится движение транспорта из-за подготовки и проведения праздничного марша 7 ноября. Будут перекрыты Васильевский спуск, Ильинка и Варварка. Частично будет затруднен проезд по Моховой улице и Петровке.
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