Движение в районе станции МЦК Панфиловская ограничат

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Движение транспорта в районе станции Московского центрального кольца (МЦК) Панфиловская ограничат с 31 октября по 30 ноября. Это связано с реконструкцией газопровода на улице Народного Ополчения, передает информационный центр транспортного комплекса столицы.

Как уточняется, на участке дублера улицы Народного Ополчения в районе дома 50 по улице Народного Ополчения вводится ограничение движения по двум полосам. Существующее количество полос будет сохранено за счет обустройства временных уширений.

Также ограничения по одной из двух полос введут на участке бокового проезда улицы Алабяна в районе дома 25/27 по улице Алабяна и улицы Панфилова в районе дома 2А, строения 1.

Кроме того, схема движения изменится в нескольких районах столицы из-за ремонтных работ, реконструкции газопроводов и киносъемок. Мероприятия по случаю 60-летия студенческих отрядов в России пройдут в Москве 25 октября. Из-за этого с 10:00 до 14:00 будет полностью перекрыто движение по улице Колмогорова – от микрорайона "Ленинские Горы", дома №1, строения 2, до улицы Лебедева.

Движение изменится и на некоторых улицах СВАО. В связи с реконструкцией газопровода с 25 октября по 15 декабря ограничили проезд в районе дома №18/14 на Югорском проезде, для водителей недоступна одна полоса. Ограничения действуют и на улице Егора Абакумова, доме №8, там частично перекрыта одна полоса.

Ранее сообщалось , что в центре Москвы изменится движение транспорта из-за подготовки и проведения праздничного марша 7 ноября. Будут перекрыты Васильевский спуск, Ильинка и Варварка. Частично будет затруднен проезд по Моховой улице и Петровке.