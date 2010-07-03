Парковка на улицах Москвы будет бесплатной 4 ноября

фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В понедельник, 4 ноября, в столице будет бесплатной парковка. Это связано с празднованием Дня народного единства, сообщил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

"4 ноября в России отмечается День народного единства. Поэтому, как и в любой другой официальный праздничный день, парковки на улицах Москвы будут бесплатными. Это касается в том числе парковок с тарифом в 380 рублей в час в дневное время", – приводит слова Ликсутова ТАСС.

Заммэра отметил, что плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать по действующим тарифам.

"Просим водителей быть внимательными, соблюдать правила дорожного движения и парковки. Не оставляйте автомобили в неположенных местах, чтобы не создавать аварийных ситуаций", – добавил Ликсутов.

Также в праздничные дни изменится график движения электричек Московского транспортного узла. 1 ноября поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений будут курсировать по расписанию пятницы. 2 ноября поезда поедут по расписанию субботы, а 3 и 4 ноября – по расписанию воскресенья.

В этом году россиян ожидают трехдневные выходные в связи с празднованием Дня народного единства. Отдыхать они будут со 2 по 4 ноября включительно. В пятницу, 1 ноября, предпраздничного сокращенного рабочего дня не будет, поскольку этот день не предшествует непосредственно понедельнику, 4 ноября.

День народного единства отмечается с 2005 года. Праздник учредили в честь освобождения Москвы от Польской интервенции в 1612-м. В тот год Кузьме Минину и князю Дмитрию Пожарскому удалось взять штурмом Китай-город 22 октября. Именно эта дата по юлианскому календарю (или 4 ноября по григорианскому) выбрана в качестве дня празднования.

