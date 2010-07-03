График движения электричек изменится в ноябрьские праздники

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

График движения электричек Московского транспортного узла изменится в ноябрьские праздники, с 1 по 4 ноября, сообщает пресс-служба ЦППК.

1 ноября поезда Белорусского, Горьковского, Казанского, Киевского, Курского, Павелецкого, Рижского, Савеловского, Ярославского направлений будут курсировать по расписанию пятницы.

2 ноября поезда поедут по расписанию субботы, а 3 и 4 ноября – по расписанию воскресенья.

Пассажиров попросили учитывать изменения при планировании поездок.

С 27 октября на семи направлениях МЖД из графика уберут сезонные электрички, которые назначили в конце марта. Изменения связаны со снижением пассажирского потока из-за наступления зимы.