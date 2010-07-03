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Город

16:42

На семи направлениях МЖД отменят 19 "дачных" электричек

город транспорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 27 октября на семи направлениях Московской железной дороги из графика уберут сезонные электрички, которые были назначены в конце марта. Такие изменения связаны со снижением пассажирского потока из-за наступления зимы.

Корректировки коснутся Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого, Рижского, Белорусского и Савеловского направлений. Речь идет о 19 электричках, курсирующих по пятницам и выходным, уточняет пресс-служба МЖД.

Кроме того, 14 электричкам изменят периодичность курсирования, а еще 12 – маршрут следования. В пресс-службе посоветовали следить за актуальной информацией о графике движения поездов.

Ранее в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры заявили, что жители Щербинки с запуском Московских центральных диаметров смогут экономить на проезде в столицу до 44 тысяч рублей в год.

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