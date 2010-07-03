Запуск МЦД сэкономит жителям Щербинки более 40 тыс рублей в год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Жители Щербинки с запуском Московских центральных диаметров (МЦД) смогут экономить на проезде в столицу до 44 тысяч рублей в год, сообщили в пресс-службе Дептранса.

Отмечается, что с запуском диаметров станция "Щербинка" войдет в "Центральную" тарифную зону, а это снизит стоимость билета в центр столицы.

"К примеру, сейчас за проезд на электричке по маршруту "Щербинка" – Курский вокзал придется заплатить 92 рубля, а за пересадку на метро еще 38 рублей. По тарифам МЦД проезд по тому же маршруту будет стоить всего 38 рублей по тарифу "Кошелек" карты "Тройка", при этом пересадка на метро будет бесплатной", – сообщили в пресс-службе.



Таким образом, сейчас проезд до Курского вокзала с пересадкой на метро стоит 130 рублей, а с запуском МЦД будет стоить 38 рублей. Экономия составит 92 рубля только в одну сторону.



В пресс-службе отметили, что при ежедневных поездках по будням "туда-обратно" экономия составит до 3,7 тысячи рублей в месяц, а в год – до 44 тысяч рублей.



фото: пресс-служба Дептранса

Станция "Щербинка", как напомнили в пресс-службе, войдет в состав МЦД-2 "Курско – Рижский", в рамках проекта МЦД ее реконструируют.

"На данном этапе у платформ №1 и №2 оборудованы навесы на всю длину платформы, в рамках дальнейшей реализации проекта на станции "Щербинка" будет построена третья платформа", – говорится в сообщении.

Как уточняется, к запуску диаметров на станции появятся стелы экстренного вызова, новые лавочки и урны.

Ранее заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что к запуску первых двух диаметров решили изменить около 50 маршрутов наземного транспорта. Это сделает пересадки с одного вида транспорта на другой более удобными, пояснил заммэра.

МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Как уточнил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони, МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить в ноябре 2019 года. По оценкам, с открытием новых сквозных маршрутов появится до 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

В целом проект предусматривает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет таким же, как и у подземки – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.

Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров. Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.

Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.

