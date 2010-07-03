Маршруты МЦД появились в приложении "Метро Москвы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Приложение "Метро Москвы" пополнилось перспективной схемой с линиями Московских центральных диаметров (МЦД). Также на ней указаны строящиеся станции метро.

Пользователи получили возможность подсчитать время поездки с учетом диаметров и проложить самый быстрый маршрут, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Теперь пользователям доступна не только актуальная схема линий метрополитена, но и перспективная", – сказал глава Департамента транспорта Максим Ликсутов.

Для просмотра перспективной схемы метро нужно перейти в соответствующий раздел с помощью специальной кнопки на главной странице приложения.

Обновленную версию приложения можно скачать в Apple AppStore и Google Play Market. Мобильное приложение "Метро Москвы" появилось в начале 2017 года.

Благодаря ему пользователи могут узнавать об открытии новых станций и ремонтных работах. Также с помощью сервиса можно посмотреть все действующие тарифы на проезд.

На схему метро с МЦД добавили станцию "Покровское-Стрешнево"



Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" соединят 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро и МЦК.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Также будет действовать единая билетная система.