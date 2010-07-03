В поездах "Иволга" на МЦД можно будет зарядить более 12 тысяч гаджетов

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Фото: Москва 24/Михаил Сипко
Свыше 12 тысяч гаджетов можно будет зарядить в поездах "Иволга" на Московских центральных диаметрах, рассказали в департаменте транспорта столицы.
Порядка пяти тысяч разъемов для устройств сделают в 24 шестивагонных поездах "Иволга 1.0", которые будут курсировать по диаметрам. В семивагонных составах "Иволга 2.0" USB-розетки оборудованы в каждом кресле. Это еще более семи тысяч разъемов.
Поставки поездов "Иволга" начались с прошлого года. Они будут ходить в смешанном режиме с существующими электричками. Интервал движения между поездами в часы пик составит 5–6 минут.
Максимальная вместимость семивагонного поезда превышает 2 тысячи человек. "Иволга" оборудована системой климат-контроля и обеззараживания воздуха, бесплатным Wi-Fi, во всех головных вагонах установлены крепления для провоза велосипедов.
Первые два диаметра запустят в ноябре. МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" – это 66 станций, с 27 из которых можно будет перейти на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги. Всего проект предполагает запуск пяти диаметров с 186 станциями.
Ручную кладь и багаж можно будет провозить бесплатно. Условие – сумма трех измерений не должна превышать 180 сантиметров.
Стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД сделают ниже, чем в действующих электричках. От расстояния она зависеть не будет.
Провоз домашних животных будет бесплатным. Они должны будут ехать в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.
Это не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но им полагаются ошейник и намордник, а во время поездки они должны находиться у ног своего владельца.
"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД
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