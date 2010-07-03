Самокаты, санки и сегвеи можно будет бесплатно провозить на МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На Московских центральных диаметрах (МЦД) можно будет бесплатно провозить ручную кладь и багаж, габариты трех измерений которого не превышают 180 сантиметров. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

"Сейчас в пригородных поездах бесплатно разрешено провозить багаж, габариты трех измерений которого не превышают 180 сантиметров. На МЦД это правило будет также актуально. А вот стоимость провоза крупногабаритного багажа на МЦД будет ниже, чем в действующих электричках, и не будет зависеть от расстояния в пути. Сейчас пассажир электрички платит за такой багаж 120 рублей до 100 километров в пути и 240 рублей, если расстояние в пути превышает 100 километров. Пассажир МЦД заплатит за провоз крупногабаритного багажа 60 рублей за весь путь следования. В форме обратной связи на нашем сайте будущие пассажиры МЦД часто спрашивают о том, будет ли бесплатным провоз санок, самокатов, моноколес, сегвеев – да, будет, если они вписываются по габаритам до 180 сантиметров в сумме трех сторон", – сказал начальник дирекции МЦД Дептранса Андрей Акимов.

Условия провоза багажа для МЦД соответствуют правилам метрополитена и Московского центрального кольца. На МЦД будет бесплатным провоз велосипедов (как и в метро). В "Иволге" для них предусмотрят специальные крепления, по четыре крепления в каждом головном вагоне.

Бесплатная пересадка с МЦД на метро и обратно, которую получают пассажиры, оплачивающие проезда "Тройкой", не будет распространяться на багаж. При пересадке с МЦД на метро и МЦК нужно будет приобрести билет для багажа.

Ранее сообщалось, что к открытию МЦД на железнодорожных платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений будут установлены более 200 валидаторов для оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить проезд картой "Тройка", банковской картой либо смартфоном с функцией бесконтактной оплаты.

