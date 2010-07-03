К открытию МЦД на платформах без турникетов установят валидаторы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

К открытию МЦД на железнодорожных платформах Белорусского, Савеловского, Курского и Рижского направлений установят более 200 валидаторов для оплаты проезда. Пассажиры смогут оплатить проезд картой "Тройка", банковской картой или смартфоном с функцией бесконтактной оплаты, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Валидаторы установят на тех станциях, где нет турникетов.

"Оплачивать проезд будет проще, быстрее и удобнее. Для этого больше не потребуется регулярно обращаться к кассиру – достаточно просто приложить карту "Тройка" на входе и выходе со станций МЦД. Также это необходимо для того, чтобы получить бесплатную пересадку на метро и МЦК", – приводятся в сообщении слова начальника дирекции МЦД департамента транспорта столицы Андрея Акимова.

Уточняется, что более 100 валидаторов появятся на станциях, которые войдут в состав МЦД-1 и МЦД-2.

Ранее президиум правительства Москвы утвердил тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа на линиях МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск.

С новой тарифной системой при поездках по столице пассажиры ежедневно будут экономить на проезде до 50 процентов. Для пассажиров, приезжающих из Подмосковья в границах МЦД, экономия составит до 75 процентов. Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.

МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, 27 из них с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Пересадки на метро будут бесплатными. Курсировать по первым двум диаметрам будут поезда "Иволга" в смешанном режиме с электричками.

Первые МЦД планируют запустить в ноябре 2019 года, они свяжут семь вокзалов Москвы: к этому времени должны поменять около 50 маршрутов наземки.

Всего проект предполагает открытие пяти линий Московских центральных диаметров до 2025 года. График работы будет таким же, как и у подземки, – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.