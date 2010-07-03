Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Президиум правительства Москвы утвердил тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа на линиях МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск.

Тарифные зоны



С новой тарифной системой при поездках по столице пассажиры ежедневно будут экономить на проезде до 50 процентов. Для пассажиров, приезжающих из Подмосковья в границах МЦД, экономия составит до 75 процентов. Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.

На первых двух диаметрах МЦД будут действовать три тарифные зоны:

1. "Центральная" – для поездок в пределах Москвы



МЦД-1 – в границах станций Марк – Сетунь.

МЦД-2 – в границах станций Волоколамская – Остафьево.



Поездка на МЦД по Москве будет стоить столько же, сколько и на других видах общественного транспорта – по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" либо по стоимости поездки других типов билетов, которые можно записать на карту "Тройка". В 2019 году это 38 рублей.

Будет действовать бесплатная пересадка между метро, МЦК и МЦД.

"Пригород"

Будет действовать за пределами станций Марк, Сетунь, Волоколамская, Остафьево и до конечных станций МЦД Одинцово, Лобня, Нахабино, Подольск.

Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году будет стоить 45 рублей.

Будет доступна бесплатная пересадка между метро, МЦК и МЦД.

"Дальняя"

Если пассажир едет с/на станции, не входящие в МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующий билет на электричку (23 рубля за каждую зону до границ МЦД) + 45 рублей.

При въезде в границы МЦД пассажиры получают право на бесплатную пересадку на МЦК, метро и МЦД.

Билеты для МЦД



2. Зона3.зона начинается за границами МЦДРешение о конечных станциях каждой из тарифных зон МЦД было принято на уровне уполномоченных органов власти субъектов.

Для "Центральной" зоны:

Тариф "Кошелек" карты "Тройка".

Все билеты метро, записывающиеся на "Тройку": на 2019 год это билеты на 60 поездок, одни сутки, трое суток, 30 дней, 90 дней и 365 дней.

Бумажные билеты "Единый" действовать не будут.

Для проезда в зонах "Пригород" и "Дальняя" будут доступны другие абонементы. Сейчас типы и их стоимость согласовываются с правительством Московской области.

Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave, и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.

Пересадки

С МЦД можно будет бесплатно пересесть на метро или МЦК и обратно при оплате картой "Тройка" в течение 90 минут с момента первой валидации билета на турникете или валидаторе (по аналогии с МЦК).

Для бесплатной пересадки при выходе со станции диаметров надо будет приложить карту к валидатору или турникету. Без валидации бесплатную поездку получить нельзя.

Бесплатная пересадка с МЦД на метро или МЦК с помощью карты "Стрелка" будет возможна после доработки программного оборудования турникетов подземки и самой карты.

Если пассажир воспользовался действующими билетами пригородных электричек, бесплатной пересадки на метро и МЦК не будет.

При бесконтактной и безналичной оплате стоимость проезда на МЦД при поездке по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Стоимость бесконтактной оплаты проезда в зонах "Пригород" и "Дальняя" пока согласовывается с властями Подмосковья. Пересадка с МЦД на МЦК или метро при оплате бесконтактным способом также будет бесплатной.

При оплате "Тройкой" стоимость пересадки с МЦД на наземный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай или электробус) составит:

при поездке по "Центральной" зоне – 21 рубль;

при поездке из зон "Пригород" и "Дальняя" – 38 рублей.

Бесплатный проезд льготников

В поездах будут работать контролеры. Как и сейчас, безбилетные пассажиры смогут приобрести билет прямо в поезде у контролеров. При этом они должны будут заплатить сбор за услугу по оформлению билета.

Льготники, имеющие право бесплатного проезда на метро и в пригородных электричках, на МЦД смогут ездить бесплатно.

Для детей до семи лет проезд на МЦД, в метро и на всех пригородных электричках будет бесплатным.

проезд на МЦД, в метро и на всех пригородных электричках будет бесплатным. Для школьников и студентов в "Центральной" зоне проезд можно будет оплатить по абонементу, записанному на соцкарту учащегося, стоимость которого – 395 рублей на один месяц и 1 185 рублей на три месяца.

в "Центральной" зоне проезд можно будет оплатить по абонементу, записанному на соцкарту учащегося, стоимость которого – 395 рублей на один месяц и 1 185 рублей на три месяца. Перечень льготных категорий граждан для проезда на МЦД в зонах "Пригород" и "Дальняя" определят нормативным актом правительства Московской области.

Провоз крупного багажа, велосипедов и животных

Провоз велосипедов и животных во всех тарифных зонах МДЦ будет бесплатным. Сейчас тариф на провоз крупногабаритного багажа в пригородных электричках составляет 60 или 120 рублей в зависимости от дальности поездки. После запуска МЦД провоз багажа будет стоить 60 рублей на всем протяжении МЦД.

Бесплатная пересадка с МЦД на метро и обратно не распространяется на багаж. При пересадке необходимо будет купить билет для багажа.

О МЦД

МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, 27 из них с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Пересадки на метро будут бесплатными. Курсировать по первым двум диаметрам будут поезда "Иволга" в смешанном режиме с электричками.

Первые МЦД планируют запустить в ноябре 2019 года, они свяжут семь вокзалов Москвы: к этому времени должны поменять около 50 маршрутов наземки.

Всего проект предполагает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет таким же, как и у подземки, – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего 5–6 минут.