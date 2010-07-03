Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД

16:16
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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Президиум правительства Москвы утвердил тарифы на проезд пассажиров и провоз багажа на линиях МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск.
С новой тарифной системой при поездках по столице пассажиры ежедневно будут экономить на проезде до 50 процентов. Для пассажиров, приезжающих из Подмосковья в границах МЦД, экономия составит до 75 процентов. Тарифы на проезд на линиях МЦД разработаны совместно с правительством Московской области, ОАО "РЖД" и пригородными пассажирскими компаниями.
На первых двух диаметрах МЦД будут действовать три тарифные зоны:
1. "Центральная" – для поездок в пределах Москвы
Для "Центральной" зоны:
Турникеты на станциях МЦД оборудуют терминалами для бесконтактной оплаты проезда. Пассажиры смогут расплатиться картами, поддерживающими технологии PayPass/PayWave, и гаджетами с технологиями Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay.
С МЦД можно будет бесплатно пересесть на метро или МЦК и обратно при оплате картой "Тройка" в течение 90 минут с момента первой валидации билета на турникете или валидаторе (по аналогии с МЦК).
Для бесплатной пересадки при выходе со станции диаметров надо будет приложить карту к валидатору или турникету. Без валидации бесплатную поездку получить нельзя.
Бесплатная пересадка с МЦД на метро или МЦК с помощью карты "Стрелка" будет возможна после доработки программного оборудования турникетов подземки и самой карты.
Если пассажир воспользовался действующими билетами пригородных электричек, бесплатной пересадки на метро и МЦК не будет.
При бесконтактной и безналичной оплате стоимость проезда на МЦД при поездке по "Центральной" зоне составит 42 рубля. Стоимость бесконтактной оплаты проезда в зонах "Пригород" и "Дальняя" пока согласовывается с властями Подмосковья. Пересадка с МЦД на МЦК или метро при оплате бесконтактным способом также будет бесплатной.
При оплате "Тройкой" стоимость пересадки с МЦД на наземный транспорт (автобус, троллейбус, трамвай или электробус) составит:
Льготники, имеющие право бесплатного проезда на метро и в пригородных электричках, на МЦД смогут ездить бесплатно.
Провоз велосипедов и животных во всех тарифных зонах МДЦ будет бесплатным. Сейчас тариф на провоз крупногабаритного багажа в пригородных электричках составляет 60 или 120 рублей в зависимости от дальности поездки. После запуска МЦД провоз багажа будет стоить 60 рублей на всем протяжении МЦД.
Бесплатная пересадка с МЦД на метро и обратно не распространяется на багаж. При пересадке необходимо будет купить билет для багажа.
МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, 27 из них с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Пересадки на метро будут бесплатными. Курсировать по первым двум диаметрам будут поезда "Иволга" в смешанном режиме с электричками.
Первые МЦД планируют запустить в ноябре 2019 года, они свяжут семь вокзалов Москвы: к этому времени должны поменять около 50 маршрутов наземки.
Всего проект предполагает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет таким же, как и у подземки, – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего 5–6 минут.
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