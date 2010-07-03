Новые поезда "Иволга" выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года

Фото: пресса-служба департамента транспорта Москвы

Вторая версия поездов "Иволга" выйдет на маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) в конце 2019 года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на начальника управления развития рельсовых видов транспорта департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Андрей Акимов.

"Поезда "Иволги" второй серии, спроектированные специально для нового наземного метро, выйдут на маршруты Московских центральных диаметров уже в конце 2019 года с запуском первого этапа проекта МЦД", – заявил Акимов.

В новой версии для удобства пассажиров появились столики между сидениями и USB-зарядки в каждом кресле. Новые поезда могут одновременно перевозить более двух тысяч человек. От предыдущей серии поезд также отличается маской кабины головного вагона округлой формы.

Также теперь в вагоне поезда будет в два разе светлее за счет увеличенного числа площади остекления дверей и удобнее из-за дополнительных поручней. Для своевременного уведомления граждан об изменениях в работе транспорта в поездах будут функционировать информационные табло.

Фото: пресса-служба департамента транспорта Москвы

Акимов добавил, что поезда "Иволга 2.0" производятся по второму контракту, который был заключен с операторами МЦД-1 и МЦД-2 (компанией АО "Центральная пригородная пассажирская компания) и Тверским вогоностроительным заводом. Всего во второй модификации пассажиров будут перевозить 15 семивагонных поездов "Иволга".

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей и 66 станций. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". Запустят эти диаметры в ноябре.

На первых двух сквозных маршрутах будет обустроено 66 станций, с 27 из них можно будет осуществить пересадку на станции метро, Московского центрального кольца и радиальные направления железной дороги. Ожидается, что запуск первых двух диаметров создаст около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов составят пять–шесть минут в часы пик.

