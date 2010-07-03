Первую платформу станции Волоколамская МЦД-2 планируют построить до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Строительство первой платформы и конкорса новой станции Волоколамская для МЦД-2 планируют завершить до конца текущего года, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу МЖД.

Остановочный пункт появится на северо-западе столицы на Рижском направлении МЖД.

"Он войдет в состав маршрута одного из первых диаметров – МЦД-2 (Нахабино – Подольск). Строительство новой станции разделено на два этапа: в рамках первого до конца 2019 года запланировано завершить строительство одной платформы и конкорса, в рамках второго, рассчитанного на 2020 год, – возвести вторую платформу", – говорится в сообщении.

Начальник МЖД Михаил Глазков отметил, что пассажирская инфраструктура станции будет отвечать современным требованиям комфорта.

Конкорс остановочного пункта оснастят лифтами и эскалаторами для удобства пассажиров с ограниченными возможностями, мам с колясками, пожилых людей. В вестибюле разместятся кассы и турникетная зона. Во всю длину платформ будут возведены навесы.

Предполагается, что Волоколамская повысит транспортную доступность прилегающих к железной дороге территорий, с нее можно будет пересесть на одноименную станцию метрополитена.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей и 66 станций. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". Запустят эти диаметры в ноябре.

Всего проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы выстроят как в метро – с 5:30 до 1:00. Будет действовать единая билетная система. Интервалы движения поездов составят пять–шесть минут в часы пик.