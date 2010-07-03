Тарифный калькулятор МЦД появится на сайте метро

В разделе Московских центральных диаметров на сайте столичной подземки появится тарифный калькулятор, сообщил первый замначальника метро по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.
С помощью калькулятора можно будет построить маршрут с учетом МЦД и узнать, во сколько обойдется поездка по билету "Кошелек" карты "Тройка".
Раздел МЦД на сайте mosmetro.ru поделен на несколько блоков: "Преимущества", "Схема МЦД", "Иволга", "Павильон МЦД", "Подвижной состав" и "Навигация".
Также есть раздел с часто задаваемыми вопросами о проекте. Узнать дополнительную информацию можно в форме обратной связи.
Первые два диаметра – МЦД-1 и МЦД-2 – планируется запустить в ноябре 2019 года. Они будут включать 132 километра путей и 66 станций, 27 из них с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.
Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга". График их работы будет таким же, как и у подземки, – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят пять–шесть минут.
Ранее Сергей Собянин заявил, что пересадка между МЦД, метро и Московским центральным кольцом будет бесплатной.
"Москва сегодня": пересадки с МЦД на метро будут бесплатными
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