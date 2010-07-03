Посвященный МЦД раздел появился на сайте столичного метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На сайте столичного метрополитена появился специальный раздел, посвященный Московским центральным диаметрам (МЦД). Предполагается, что это позволит пассажирам построить наиболее удобный и короткий маршрут, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Планируется, что новый вид общественного транспорта начнет перевозить пассажиров к концу этого года", – говорится в сообщении.

В пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры отметили, что сервис поможет пассажирам изучить маршруты МЦД.

"Мы старались сделать оформление раздела ярким, а навигацию по нему – простой. С помощью портала пользователи узнают, сколько времени у них займет поездка от дома до театра, парка или офиса", – говорится в сообщении.

Также пассажиры смогут посмотреть списки всех пересадок с МЦД на другие виды транспорта, часы работы диаметров и информацию о поездах "Иволга".

МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Как уточнил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони, МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить в ноябре 2019 года. По оценкам, с открытием новых сквозных маршрутов появится до 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

В целом проект предусматривает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет таким же, как и у подземки – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.

Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что к запуску первых двух диаметров решили изменить около 50 маршрутов наземного транспорта. Это сделает пересадки с одного вида транспорта на другой более удобными.