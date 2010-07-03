У МЦД появилась своя система навигации

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Фото: портал мэра и правительства Москвы
У Московских центральных диаметров, первые два из которых планируют запустить к концу года, появились собственная система навигации и особый логотип. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы.
Как уточнили разработчики, на станциях МЦД навигация будет по стилю напоминать ту, которая сейчас действует в метро, на МЦК и железной дороге. Яркие указатели и подробные схемы помогут пассажирам сделать пересадку и сориентироваться на платформах.
В пресс-службе столичного Дептранса отметили, что навигацию МЦД постарались сделать максимально понятной и при этом оригинальной, чтобы "новым видом общественного транспорта было удобно пользоваться всем пассажирам: и тем, кто прежде чаще всего ездил на метро и МЦК, и тем, кто обычно выбирал электрички".
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Выходы со станций центральных диаметров решили пронумеровать по аналогии с метро. По мнению специалистов, благодаря им у пассажиров не возникнет трудностей на платформах с двумя и более выходами. Номер диаметра и название платформы будут указаны на информационных щитах. Все надписи на указателях и транспортных схемах сделают как на русском, так и на английском языках. Аудиосообщения в поездах также будут переведены на английский для удобства иностранных гостей столицы.
На указателях в метро и на МЦК пересадки на диаметральные маршруты обозначат латинской буквой D. Ее и номер направления поместят внутрь параллелограмма, цвет которого будет совпадать с цветом маршрута. Так, МЦД-1 решили обозначить желто-оранжевым – как оттенок плодов физалиса, а цвет МЦД-2 будет ярко-розовым, который также называют цветом фуксии.
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Яркие цвета новых указателей будут прекрасно читаться не только на белом фоне схем метро и МЦК, но и на темном фоне табличек "РЖД", заверили разработчики. На схемах метро диаметральные маршруты, как и МЦК, обозначат белыми линиями с цветным контуром.
МЦД-1 и МЦД-2 будут включать 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Как уточнил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони, МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить в ноябре 2019 года. По оценкам, с открытием новых сквозных маршрутов появится до 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.
В целом проект предусматривает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет таким же, как и у подземки – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.
Заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что к запуску первых двух диаметров решили изменить около 50 маршрутов наземного транспорта. Это сделает пересадки с одного вида транспорта на другой более удобными.
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