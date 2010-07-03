Около 50 маршрутов наземного транспорта изменится к запуску МЦД

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Около 50 маршрутов наземного транспорта изменится к запуску первых двух Московских центральных диаметров. Об этом Агентству "Москва" сообщил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

По его словам, вблизи станций МЦД-1 Одинцово – Лобня планируют изменить примерно 20 маршрутов наземного транспорта, а у станций МЦД-2 Нахабино – Подольск – 30 маршрутов. "Наша задача – сделать новый транспорт максимально интегрированным, а пересадки – удобными", – пояснил заммэра, добавив, что важно "создать больше вариантов для поездок и возможностей пересадок с одного транспорта на другой".

Как отметил Ликсутов, новый маршрут автобуса № 748 позволит добираться до платформы МЦД-1 Бескудниково 240 тысячам жителей районов Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино. А многим жителям поселка Севводстрой будет удобно доезжать до платформы Лианозово. Для этого столичные власти решили изменить маршрут автобуса № 994. С открытием МЦД "автобусы будут заезжать в поселок Севводстрой и следовать до платформы МЦД-1 Лианозово", уточнил заммэра.

Он напомнил, что, по информации ОАО "РЖД", запуск первых двух диаметров намечен на ноябрь.

"Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области", – подчеркнул Ликсутов. По его словам, общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона пассажиров.

МЦД-1 и МЦД-2 пройдут по маршрутам Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск. Это 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать там будут спроектированные и собранные в России поезда "Иволга". Ожидается, что МЦД-1 и МЦД-2 создадут около 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

Проект предполагает открытие пяти линий до 2025 года. График работы будет таким же, как в метро – с 05:30 до 01:00. Интервалы движения поездов в часы пик составят пять–шесть минут. Пересадки с МЦД на метро будут бесплатными.