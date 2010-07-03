Пересадки с МЦД на метро будут бесплатными

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Пересадки с Московских центральных диаметров (МЦД) на метро будут бесплатными для пассажиров. Об этом сообщил Сергей Собянин, инспектируя вместе с генеральным директором – председателем правления ОАО "РЖД" Олегом Белозеровым ход работ по реконструкции платформы "Сетунь" МЦД-1.

"Мы продолжаем активно работать над проектами МЦД. Это новый вид транспорта, который вмещает в себя лучшие черты городского и пригородного транспорта. По сути дела – наземное метро. А чем оно будет отличаться от существующих пригородных перевозок? Во-первых, это сквозное движение из пригорода в пригород, от МКАДа до МКАДа, без пересадок на другой транспорт. Второе, это комфортный подвижной состав, примерно такой же, как поезда "Москва", "Ласточка" и ряд других, которые сегодня готовятся на заводе, и я надеюсь, что в срок все поезда будут изготовлены. Это интеграция с метрополитеном и бесплатная пересадка на метро, и сами тарифы максимально сопряжены с тарифами на городской транспорт. Это означает, что значительно будет уменьшена еще и цена билетов", – отметил мэр.

По его словам, в ближайшее время власти столицы при согласовании с коллегами из Московской области планируют утвердить тарифы на поездки по МЦД.

Мэр также уточнил, что ввод МЦД увеличит скорость пассажирского движения в 1,5 раза, а количество мест в вагоне – на треть.

МЦД являются совместным проектом министерства транспорта, правительства Москвы, правительства Московской области и ОАО "РЖД". Диаметры свяжут Москву с населенными пунктами ближнего Подмосковья и будут проходить через центр столицы. Благодаря им существенно упростится поездка на общественном транспорте.

Предусмотрен запуск пяти МЦД. Пассажиропоток диаметров составит более 300 миллионов человек в год. Нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру Москвы уменьшится на 10-12%.

Станции диаметров будут открываться на вход с 05:30 утра до 01:00 ночи, без дневного технологического окна. На линиях будет работать Центр обеспечения мобильности пассажиров. Будут внедрены единая навигация с обозначением диаметров D1, D2, D3, D4, D5, единый фирменный стиль общения с пассажирами, единая база забытых вещей.

Стоимость проезда будет такая же, как на метро. Для оплаты проезда пассажиры смогут использовать карту "Тройка". Оплатить проезд также можно будет банковскими картами PayPass/PayWave и смартфонами с NFC.

Пересадка на наземный городской транспорт будет осуществляться по комплексному билету в течение 90 минут. При регулярном пользовании поездами МЦД средняя экономия для пассажиров составит 22 тысячи рублей в год.

В конце 2019 года планируется открыть пассажирское движение по диаметрам D1 "Одинцово-Лобня" и D2 "Нахабино-Подольск". В общей сложности – 132 километра, 66 станций, из них 27 – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Обслуживать диаметры на первом этапе будут 39 городских поездов "Иволга" вместе с электричками.

На диаметрах будет более 900 тысяч новых пассажирских мест в сутки. Интервалы движения составят 5-6 минут в часы пик. Перспективный пассажиропоток на D1 и D2 составит более 90 миллионов человек в год. У станций D1 и D2 будет более 30 перехватывающих парковок, благоустроено свыше 80 пешеходных переходов, изменено порядка 50 маршрутов наземного транспорта.

