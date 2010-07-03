С запуском МЦД автомобилисты Красногорска будут экономить около 90 минут ежедневно

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С запуском Московских центральных диаметров (МЦД) автомобилисты Красногорска смогут экономить до 90 минут в пути и до 250 рублей каждый день, если для ежедневных поездок они будут выбирать общественный транспорт. Об этом сообщили сайту Москва 24 в департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Реализации проекта МЦД особенно ждут жители Красногорска. Предполагается, что диаметры улучшат транспортную доступность более 170 тысяч его жителей.

По словам начальника дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрея Акимова, в Красногорске впервые появится современный и комфортный вид общественного транспорта.

"Сегодня, в зависимости от дорожной ситуации, из Красногорска в центр Москвы на автомобиле можно ехать около полутора часов, при среднем расходе топлива в пробках на бензин только в одну сторону придется потратить около 170 рублей. На МЦД в центр можно будет доехать всего за 42 минуты и за 45 рублей, получая при этом еще и бесплатную пересадку на метро и МЦК. В год житель Красногорска, пересевший с личного автотранспорта на МЦД, сможет экономить до 480 часов и до 60 тысяч рублей. Мы ожидаем, что автомобилисты Красногорска оценят выгоду нового наземного метро, у них впервые появится альтернатива личному автотранспорту", – рассказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

Предполагается, что поезда МЦД будут курсировать каждые 5–6 минут в часы пик. Кроме того, МЦД будет работать по графику метро с 05:30 до 01:00.

По первым двум диаметрам будут курсировать, в смешанном режиме с обычными электричками, современные "Иволги" – высококачественные городские поезда с Wi-Fi, USB-зарядками, велокреплениями, системой климат-контроля и обеззараживания воздуха.

Эти поезда позволят обеспечить пассажирам высокий уровень комфорта в поездке. Жителям Красногорска будут доступны шесть станций МЦД-2: Аникеевка, Опалиха, Красногорская, Павшино и новые станции Пенягино и Волоколамская.

Существующие станции Аникеевка, Красногорская и Павшино благоустроят, на платформах появятся навесы от осадков, стелы экстренного вызова, удобные лавочки и урны. Остановочный пункт Опалиха реконструируют. С новой станции Волоколамская можно будет пересесть на одноименную станцию метро Арбатско-Покровской линии. МЦД-2 "Курско-Рижский", в состав которого войдут эти станции, улучшит транспортную доступность 27 районов Москвы и подмосковных Красногорска и Нахабино.

Протяженность второго диаметра составит 80 километров, общее время в пути – 116 минут, на втором диаметре будет 38 станций, с 15 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги.

МЦД-2 разгрузит пять линий столичного метро до 11%: Калужско-Рижскую, Серпуховско-Тимирязевскую, Замоскорецкую, Таганско-Краснопресненскую и Арбатско-Покровскую. МЦД-2 улучшит транспортную доступность 45 школ, 31 парка, 22 музеев и 16 институтов.

Ранее стало известно, что более 300 сотрудников Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будут сопровождать пассажиров на протяжении всего их маршрута от станций метро до конечных станций МЦД.

Заявку можно будет оформить по телефону горячей линии, через мобильное приложение "Метро Москвы" или через специальную форму на сайте Московского метрополитена.

Кроме того, к запуску МЦД на станциях метро "Беговая" и "Тушинская" установят навесы "Огни города". Они сделаны из нержавеющей стали, гранита и стекла. По вечерам навесы будут создавать эффект зажженных огней.

Подобные конструкции уже установлены над входами более чем 20 станций подземки, в частности, на "Октябрьском поле", "Коломенском" и "Чкаловской".

Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. Протяженность МЦД-1 и МЦД-2 составит 132 километра. На них расположатся 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы, шести городов области и более 100 предприятий.