Купить билет на МЦД можно будет в метро и на МЦК

Поделиться в социальных сетях:
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Оплачивать поездки на МЦД можно будет в автоматах по продаже билетов в метро и на МЦК, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Для этого программное обеспечение обновят более чем в полутора тысячах аппаратов. Расплатиться за проезд по МЦД можно будет с помощью транспортных карт "Тройка", банковских карт и смартфонов с функцией бесконтактной оплаты. С диаметров доступны пересадки на другие виды городского транспорта без дополнительных карт.
На МЦД будут действовать три тарифные зоны. В "Центральной" зоне (для поездок внутри Москвы в границах станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево) пассажиры смогут использовать все билеты метро, которые записывают на карту "Тройка".
Пересадка между метро, МЦК и МЦД будет бесплатной. Если ехать на МЦД внутри Москвы, то по тарифу "Кошеле" карты "Тройка" это обойдется в 38 рублей
Аналогично – в тарифной зоне "Пригород" – за пределами станций Марк – Сетунь и Волоколамская – Остафьево и по Московской области в пределах МЦД. Разовая поездка по тарифу "Кошелек" карты "Тройка" в 2019 году будет стоить 45 рублей.
Если пассажир едет от станции, находящейся за границами МЦД, то стоимость поездки складывается из двух составляющих: действующего билета на электричку (23 рубля за одну зону до границ МЦД) плюс еще 45 рублей. Это тарифная зона "Дальняя".
Первые диаметры запустят в ноябре. На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", который пройдет от Одинцова до Лобни, и на МЦД-2 "Курско-Рижский" от Нахабина до Подольска будет 66 станций. С 27 можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.
Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут. В будущем возможно появление маршрутов между Зеленоградом и Раменским, Апрелевкой и Железнодорожным, а также между Пушкино и Домодедово.
Домашних животных на МЦД можно будет провозить бесплатно. Они должны находиться в специальных переносках или клетках и размещаться в вагоне на месте для ручной клади.
Это не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но им полагаются ошейник и намордник, а во время поездки они должны находиться у ног своего владельца.
"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: