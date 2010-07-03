Пассажиры смогут дать предложения по доработке карты метро со схемами МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Москвичи смогут делиться предложениями по улучшению схемы первых двух МЦД на карте подземки в специальном разделе на сайте метро по адресу: mcd.mosmetro.ru.

В департаменте транспорта города сообщили, что новую навигацию планируют сделать максимально удобной и понятной.

"В разделе МЦД на сайте Мосметро пользователи могут скачать схему МЦД с двумя диаметрами, а также оставить свои предложения по улучшению схем первых двух МЦД. Предложения мы будем принимать через форму обратной связи в разделе МЦД", – сообщили в пресс-службе Департамента транспорта Москвы.

Отмечается, что наиболее интересные предложения могут учесть при обновлении схемы метро.

Свои предложения пассажиры смогут отправить с 11 до 25 сентября. 10 лучших опубликуют в открытом доступе во всех социальных сетях МЦД для голосования.

Авторам, чьи предложения поддержат пассажиры, подарят фирменный постер с совмещенной схемой метро и МЦД.

Ранее стало известно, что столичный метрополитен приступил к замене навигационных указателей на станциях в преддверии запуска МЦД. Всего к запуску МЦД обновят более 60 тысяч элементов навигации. На новых указателях содержится информация и направление на пересадку на первый и второй диаметры.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируют запустить в ноябре 2019 года. Они будут включать 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. По оценкам властей, с открытием новых сквозных маршрутов появится до 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

В общей сложности проект предусматривает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет аналогичен действующему в метро – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят пять–шесть минут.

