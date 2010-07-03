Пассажиропоток маршрутов МЦД вырастет на 70% к 2025 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

На отдельных станциях маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пассажиропоток может вырасти на 70%, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

Вместе с тем главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что с запуском маршрутов МЦД ожидается увеличение пассажиропотока в среднем на 15%, при этом новые пересадки будут способствовать его перераспределению между различными видами транспорта.

По словам Кузнецова, сейчас доля железной дороги в общем объеме перевозок составляет чуть больше 5%.

"Для удобства пассажиров на всех станциях МЦД, пересекающихся с другими видами транспорта, постепенно будут сформированы современные, комфортабельные транспортно-пересадочные узлы", – подчеркнул главный архитектор города.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируют запустить в ноябре 2019 года. Они будут включать 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. По оценкам властей, с открытием новых сквозных маршрутов появится до 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

В общей сложности проект предусматривает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет аналогичен действующему в метро – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят пять–шесть минут.