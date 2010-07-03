Пешеходный переход через пути МЦД-2 построят в районе Аэропорт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Новый пешеходный переход появится в столичном районе Аэропорт в рамках проекта Московских центральных диаметров. Об этом Агентству "Москва" сообщил начальник дирекции МЦД столичного департамента транспорта Андрей Акимов.

Он уточнил, что разноуровневый пешеходный переход планируют обустроить в районе улицы Черняховского – на участке МЦД-2 между станциями Гражданская и Красный Балтиец. Он свяжет районы Аэропорт и Тимирязевский, где проживает свыше 160 тысяч человек. "Кроме того, жители смогут безопасно переходить железную дорогу, чтобы пройти в Тимирязевский парк", – пояснил Акимов.

По словам начальника дирекции МЦД, на остановочных пунктах Гражданская и Красный Балтиец также возведут распределительные залы-конкорсы и новые пассажирские платформы с навесами.

В ходе реализации проекта МЦД-1 и МЦД-2 специалисты обустроят в общей сложности 80 пешеходных переходов, уточнил Акимов. "Будут построены новые и реконструированы существующие переходы разного типа: пешеходные мосты, подземные тоннели, конкорсы – это позволит повысить безопасность и удобство пассажиров", – рассказал представитель Дептранса. Он также добавил, что 13 переходов появятся вне станций в приоритетном порядке, а в будущем "их количество может быть увеличено".

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск будут включать 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. Как уточнил заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Олег Тони, МЦД-1 и МЦД-2 планируют запустить в ноябре 2019 года. По оценкам, с открытием новых сквозных маршрутов появится до 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

В целом проект предусматривает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет таким же, как и у подземки, – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят всего пять–шесть минут.