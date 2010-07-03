Более тысячи указателей обновили в метро при подготовке к запуску МЦД

Фото: transport.mos.ru

Московский метрополитен приступил к замене навигационных указателей на станциях в преддверии запуска Московских центральных диаметров (МЦД), сообщает пресс-служба департамента транспорта.

Всего к запуску МЦД обновят более 60 тысяч элементов навигации. На данный момент заменили более тысячи знаков. На новых указателях содержится информация и направление на пересадку на первый и второй диаметры.

Первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов уточнил, что при обновлении навигации были учтены замечания пассажиров и увеличен шрифт навигации более чем на 16%.

В связи с появлением новых переходов между станциями метро и МЦД в подземке появится более 300 новых лайтбоксов. Также в поездах метро обновят аудиоинформирование: начнут объявлять названия станций МЦД, на которые можно будет пересесть.



Фото: пресс-служба департамента транспорта

Ранее сообщалось, что на отдельных станциях маршрутов Московских центральных диаметров Одинцово – Лобня и Нахабино – Подольск пассажиропоток может вырасти на 70%.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов отметил, что с запуском маршрутов МЦД ожидается увеличение пассажиропотока в среднем на 15%, при этом новые пересадки будут способствовать его перераспределению между различными видами транспорта.

По словам Кузнецова, сейчас доля железной дороги в общем объеме перевозок составляет чуть больше 5%.

МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск планируют запустить в ноябре 2019 года. Они будут включать 132 километра путей и 66 станций, причем 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. Курсировать по диаметрам будут поезда "Иволга", спроектированные и собранные в России. По оценкам властей, с открытием новых сквозных маршрутов появится до 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.

В общей сложности проект предусматривает открытие пяти линий МЦД до 2025 года. График их работы будет аналогичен действующему в метро – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы движения поездов составят пять–шесть минут.