Провозить домашних животных на МЦД можно будет бесплатно

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/
На Московских центральных диаметрах (МЦД) можно будет бесплатно провозить домашних животных и птиц, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
В ведомстве напомнили, что сейчас провоз домашних животных в пригородных электричках оплачивается в размере 25% от цены основного билета. Бесплатно же перевозить можно только собак-поводырей, которые сопровождают пассажиров с ограниченными возможностями.
На МЦД же проезд для животных будет бесплатным, но при этом останутся актуальными правила провоза животных, которые действуют пригородных электричках.
В Дептрансе пояснили, что можно будет перевозить домашних (комнатных) животных, собак и птиц при наличии у них ветеринарного паспорта. Они должны находиться в специальных переносках или клетках, и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Это правило не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но они должны иметь ошейник и намордник, а во время поездки находиться у ног своего владельца.
Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.
С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.
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