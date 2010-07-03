На двух станциях метро установят навесы "Огни города" к запуску МЦД

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

К запуску Московских центральных диаметров на станциях метро "Беговая" и "Тушинская" установят навесы "Огни города". Об этом на презентации проекта рассказал первый заместитель начальника метрополитена Дмитрий Дощатов.

По словам Дощатова, сделаны навесы из нержавеющей стали, гранита и стекла. По вечерам они будут создавать эффект зажженных огней. Подобные конструкции уже установлены над входами более чем 20 станций подземки, в частности, на "Октябрьском поле", "Коломенском" и "Чкаловской".

Пассажиропоток станции "Тушинская" ежедневно составляет 67 тысяч человек, около 30% пересаживаются туда с платформы "Тушино". На "Беговой" пассажиропоток составляет около 53 тысячи человек, более 30% пересаживаются оттуда на железную дорогу.

Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы, шести городов области и более 100 предприятий.

