Более 2,5 тысячи камер видеонаблюдения установят в поездах МЦД

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Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
От восьми до 11 камер появится в каждом вагоне поездов "Иволга" на МЦД, их также разместят снаружи составов и в кабинах машинистов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
В семивагонных составах серии "Иволга 2.0" будет по 82 камеры, в шестивагонных составах "Иволга 1.0" – по 56. Это обеспечит безопасность в поездах.
Всего установят свыше 2,5 тысячи камер видеонаблюдения. В режиме онлайн записи будут передаваться на пульт управления в кабине машиниста. По запросу их могут направить в правоохранительные органы. Кроме того, для безопасности и профилактики вандализма в каждой "Иволге" на МЦД будут дежурить охранники.
Поезда "Иволга" спроектированы в России, их собирают на Тверском вагоностроительном заводе. В составах будет работать система обеззараживания воздуха. В вагонах предусмотрены крепления для велосипедов, точки доступа к Wi-Fi и USB-розетки для зарядки гаджетов.
В новых составах также используется технология пневмоподвешивания, обеспечивающая плавный ход, низкий уровень шума и вибрации. Поручни в "Иволге" имеют теплое покрытие. В "Иволгах" второй серии между сиденьями сделаны столики, а USB-розетки есть в каждом кресле.
Запуск первых диаметров запланирован на ноябрь. На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", который пройдет от Одинцова до Лобни, и на МЦД-2 "Курско-Рижский" от Нахабина до Подольска будет 66 станций. С 27 можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.
С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Они улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.
Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00, как и подземка. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут. В будущем рассматривается возможность создать маршруты, которые соединят Зеленоград и Раменское, Апрелевку и Железнодорожный, а также Пушкино и Домодедово.
Тарифы на проезд по первым диаметрам уже утверждены. Провозить домашних животных на МЦД можно будет бесплатно.
"Москва в цифрах": "Иволги" над МЦД
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