В "Царицыне" построят новый переход через пути МЦД-2

14:26
14:26
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Фото: stroi.mos.ru
Через пути МЦД-2 Курского направления МЖД проложат новый пешеходный переход длиной 80 метров. Решение о подготовке проекта планировки приняла градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
Переход построят на участке между станциями "Царицыно" и "Москворечье". Он свяжет жилые кварталы с музеем-заповедником "Царицыно" и обеспечит безопасное движение пешеходов через железнодорожные пути МЦД-2 и улицу Каспийскую.
Ожидается, что новым переходом будут пользоваться порядка 100–200 человек в час. Его точное местоположение определят в ходе разработки проекта планировки.
МЦД-1 Одинцово – Лобня и МЦД-2 Нахабино – Подольск готовятся к запуску в ноябре 2019 года. Они будут включать 132 километра путей и 66 станций, 27 из них – с пересадками на метро, МЦК и радиальные направления железной дороги. По диаметрам будут курсировать поезда "Иволга". Согласно оценкам, открытие новых сквозных маршрутов обеспечит до 900 тысяч дополнительных пассажирских мест в сутки.
В общей сложности до 2025 года запустят пять линий МЦД. График их работы будет аналогичен действующему в метро – с 05:30 до 01:00. В часы пик интервалы между поездами составят 5–6 минут.
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