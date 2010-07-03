Дептранс составил топ-10 самых популярных вопросов о тарифах МЦД

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
После объявления тарифов Московских центральных диаметров (МЦД) жители чаще всего задают дополнительные вопросы о действии льгот, использовании категорий билетов и просят подсчитать стоимость проезда от их дома до места работы или учебы.
За неделю после объявления тарифов МЦД более тысячи жителей Москвы и Подмосковья обратились с этими вопросами, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.
"За неделю с момента объявления тарифов МЦД к нам обратилось более тысячи жителей Москвы и области с вопросами о тарифах, которые будут действовать на Московских центральных диаметрах. В режиме онлайн на страницах социальных сетей проекта и в разделе сайта на странице Московского метрополитена мы даем ответы. Кроме того, мы провели открытую встречу с пассажирами, где ответили на их вопросы и еще раз разъяснили способы оплаты проезда на диаметрах. Мы будем и дальше продолжать эту работу", – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.
Департамент привел 10 самых популярных вопросов о тарифах МЦД.
Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.
С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.
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