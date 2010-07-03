Дептранс составил топ-10 самых популярных вопросов о тарифах МЦД

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

После объявления тарифов Московских центральных диаметров (МЦД) жители чаще всего задают дополнительные вопросы о действии льгот, использовании категорий билетов и просят подсчитать стоимость проезда от их дома до места работы или учебы.

За неделю после объявления тарифов МЦД более тысячи жителей Москвы и Подмосковья обратились с этими вопросами, сообщил департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"За неделю с момента объявления тарифов МЦД к нам обратилось более тысячи жителей Москвы и области с вопросами о тарифах, которые будут действовать на Московских центральных диаметрах. В режиме онлайн на страницах социальных сетей проекта и в разделе сайта на странице Московского метрополитена мы даем ответы. Кроме того, мы провели открытую встречу с пассажирами, где ответили на их вопросы и еще раз разъяснили способы оплаты проезда на диаметрах. Мы будем и дальше продолжать эту работу", – сказал начальник дирекции МЦД департамента транспорта Андрей Акимов.

Департамент привел 10 самых популярных вопросов о тарифах МЦД.

Будет ли бесплатный проезд на электричках по городу для москвичей-пенсионеров, которые являются ветеранами боевых действий? Ответ: Льготники, имеющие право бесплатного проезда на метро и в пригородных электричках, на МЦД будут ездить также бесплатно. Можно ли по безлимиту на месяц ездить? Ответ: Да, по действующим билетам, записанным на карту "Тройка", можно будет ездить по МЦД в пределах "Центральной" зоны. Для проезда в зонах "Пригород" и "Дальняя" будут действовать абонементы по другим ценам и другим условиям. Типы и стоимость этих абонементов сейчас согласовываются с правительством Московской области. Старые тарифы сохранятся? Например, из Одинцово до Фили можно будет за 23 рубля доехать или только за 45 рублей? Ответ: Вы можете пользоваться текущими тарифами ЦППК, если для вас это будет выгоднее. Абонемент по "Тройке" будет работать? Как быть при поездке с Филей до Немчиновки? Выходить в Сетуни и доплачивать? Ответ: Выходить в Сетуни и доплачивать не придется. Для проезда в зонах "Пригород" и "Дальняя" будут действовать другие абонементы. В настоящее время типы и стоимость этих абонементов согласовываются с Правительством Московской области. Сколько стоит проезд по полному маршруту Лобня – Одинцово? Ответ: 45 рублей. Если у меня по социалке действует скидка 50% на пригородные электрички, будет ли она же действовать в зоне "пригород", если да, то каким образом? Ответ: В настоящее время типы и стоимость льготных абонементов согласовываются с правительством Московской области. Как платить тем, кто едет за пределы МЦД? Там можно будет платить "Тройкой" без записи билетов ЦППК? Ответ: Проезд в "Дальнюю" зону также можно будет оплатить билетом "Кошелек" картой "Тройка" при наличии валидаторов на станции. Пересадка с МЦД на метро бесплатная, а с метро на МЦД? Ответ: Да, пересадка с метро на МЦД и с МЦД на метро и на МЦК будет бесплатной в любом порядке смены вида транспорта в течение 90 минут. Как будет осуществляться контроль за оплатой проезда на станциях? Ответ: На станциях МЦД будут установлены валидаторы и турникеты, а в поездах будут работать контролеры. А если ехать, допустим, с "Немчиновки" до "Сетуни", проезд будет 45 рублей? Ответ: 45 рублей, но вы можете пользоваться текущими тарифами ЦППК, тогда проезд для вас будет столько же, сколько и сегодня – 23 рубля. Тарифы Московских центральных диаметров 27 августа утвердил Мэр Москвы Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы.

Благодаря новой тарифной системе при поездках по городу можно будет ежедневно экономить до 50% затрат на проезд. Пассажиры, приезжающие из Московской области и проживающие в границах МЦД, будут экономить до 75%.

Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.

С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.

