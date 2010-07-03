Запуск МЦД улучшит транспортную доступность более 100 предприятий

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Запуск первых двух маршрутов Московских центральных диаметров (МЦД) улучшит транспортную доступность более 100 предприятий столицы. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
"Ежедневные поездки сотрудников с работы и на работу станут комфортнее, особенно для тех, кто сейчас пользуется пригородными электричками. Им больше не придется подстраиваться под расписание, так как поезда будут курсировать в тактовом режиме", – рассказал Ликсутов Агентству "Москва".
Он отметил, что в часы пик интервалы между поездами будут составлять пять-шесть минут, что поможет распределить пассажиропоток. Ликсутов добавил, что по МЦД-1 можно будет добраться до Всероссийского института легких сплавов, Московского бетонного завода Cembi и завода "Борец", а по МЦД-2 – до Научно-технического парка МАИ, Трамвайно-ремонтного завода и других предприятий.
Ранее сообщалось, что на Московских центральных диаметрах (МЦД) можно будет бесплатно провозить домашних животных и птиц. Уточнялось, что они должны находиться в специальных переносках или клетках, и размещаться в вагоне на месте для ручной клади. Это правило не относится к собакам крупных пород и собакам-проводникам. Но они должны иметь ошейник и намордник, а во время поездки находиться у ног своего владельца.
Запуск первых диаметров состоится в ноябре 2019 года. МЦД-1 и МЦД-2 – это 132 километра пути, 66 станций, с 27 из которых можно будет пересесть на метро, МЦК или радиальные направления железной дороги.
С запуском первых двух диаметров общественный транспорт станет доступнее для 3,7 миллиона жителей Москвы и Подмосковья. Первые два сквозных маршрута улучшат транспортную доступность более 45 районов Москвы и шести городов области.
Что изменится с запуском МЦД
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