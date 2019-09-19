К запуску МЦД появятся навесы по типу "сухие ноги"

К запуску первых двух Московских центральных диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) над входами на станцию метро "Беговая" Таганско-Краснопресненской линии установят новые навесы "Огни города" и поставят в них инфракрасные обогреватели. Там же сделают крытую пересадку для пассажиров по принципу "сухие ноги". Сейчас на двух входах станции строители заканчивают демонтаж и приступают к монтажу конструкций. Рассказываем, где еще появятся новые навесы и крытые переходы, чтобы было удобно пройти от станций МЦД до метро.



Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

"Огни города"

На входах станции "Беговая" Таганско-Краснопресненской линии со стороны Хорошевского шоссе и улицы Брянский пост еще в начале сентября начали возводить новые навесы "Огни города". Сейчас строители уже демонтировали выходы и приступили к строительно-монтажным работам по возведению новых навесов.

Завершить работы планируется к запуску первых двух диаметров (МЦД-1 и МЦД-2) – в ноября этого года. По словам первого замначальника Московского метрополитена Дмитрия Дощатова, навесы будут состоять из металлического каркаса, стекла типа триплекс и гранита. Подобные конструкции уже установлены более чем на 20 станциях метро: "Октябрьское поле", "Чкаловская", "Коломенская" и других.





Дмитрий Дощатов первый замначальника Московского метрополитена Навесы носят название "Огни города", поэтому вечером при включении света в навесе будет создаваться впечатление зажженных окон в многоэтажных домах.

Кроме того, в переходе установят инфракрасные обогреватели, которые будут поддерживать оптимальную температуру в зимний период, а на лестницах не будет образовываться наледь. Впоследствии навес над входом в метро соединят с выходом с железнодорожной станции по типу "сухие ноги", таким образом, пассажиры не будут замечать перехода между двумя видами транспорта.

Фото: пресс-служба департамента транспорта

Сейчас на станции "Беговая" пассажиропоток составляет 53 тысячи человек в сутки, из которых 30 процентов пересаживаются с железнодорожной станции прямиком в подземку.





Дмитрий Дощатов первый замначальника Московского метрополитена МЦД войдут в единую транспортную систему Москвы. Перед нами поставлена задача максимально интегрировать станции метро с железнодорожными платформами. По поручению мэра Москвы, мы активно приводим в порядок инфраструктуру вблизи станций МЦД. На Станции "Беговая" сейчас идут работы по установке навесов.

К запуску МЦД такие навесы планируют установить и на станции метро "Тушинская", на которой ежедневный пассажиропоток в среднем составляет 67 тысяч человек. Кроме того, к запуску МЦД переходы в теплом контуре и по типу "сухие ноги" появятся еще на пяти станциях:

Текстильщики;

Новохохловская;

Славянский бульвар;

Ленинградская;

Курская.

Запустить первые два диаметра планируют в ноябре 2019 года. На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский", который пройдет от Одинцова до Лобни, и на МЦД-2 "Курско-Рижский" от Нахабина до Подольска будет 66 станций, с 27 из них можно будет пересесть на метро, МЦК и на радиальные направления железной дороги.

Работать диаметры будут с 5:30 до 1:00, как и метро. Интервалы движения поездов в часы пик не превысят пяти-шести минут. В будущем планируют также запустить еще три диаметральных маршрута между Зеленоградом и Раменским, Апрелевкой и Железнодорожным, а также между Пушкино и Домодедово.