Минюст РФ признал иноагентом издание "BILD на русском"

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Российское министерство юстиции признало иноагентом издание "BILD на русском". Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как указал Минюст, издание распространяло недостоверную информацию о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике, а также недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа ВС РФ.

СМИ выступало против СВО на Украине, участвовало в распространении для неограниченного числа людей сообщений и материалов иноагентов, уточнило ведомство. Кроме того, в список попал политолог Илья Матвеев.

Ранее ведомство внесло голландское издание The Moscow Times (входит в реестр СМИ-иноагентов и нежелательных на территории РФ) в перечень нежелательных неправительственных организаций.

Помимо этого, Минюст включил Фонд Карнеги за Международный Мир (признан в России иноагентом и включен в реестр нежелательных на территории РФ) в перечень неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в стране.