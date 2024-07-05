Минюст РФ внес журналистку Олесю Герасименко в реестр иноагентов

Фото: youtube.com/@tv2-media (Олеся Герасименко признан в РФ иноагентом)

Минюст РФ внес журналистку "Русской службы Би-би-си" Олесю Герасименко в реестр иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.

"О. М. Герасименко распространяла недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Вооруженных сил Российской Федерации, выступала против специальной военной операции на Украине. Участвовала в создании для неограниченного круга лиц сообщений и материалов иностранных агентов. Проживает за пределами Российской Федерации", – говорится на сайте министерства.

Также в список попали журналист Сергей Ежов, юрист Григорий Вайпан и петербургские муниципальный депутат Сергей Трошин и экс-депутат Федор Уткин.

Между тем из реестра исключены в связи с ликвидацией "Рязанское историко-просветительское и правозащитное общество "Мемориал" ("Рязанский Мемориал") и союз общественных объединений "Российский исследовательский центр по правам человека".

Ранее в СМИ появилась информация, что рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) грозит уголовное дело из-за израильского паспорта. Против артиста якобы может быть возбуждено дело по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства".

Сам Моргенштерн заявил в интервью, что два года назад получил израильский паспорт. Однако органы РФ рэпер об этом не уведомил. На фоне этого исполнитель может быть оштрафован на 200 тысяч рублей.