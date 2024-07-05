Life: Моргенштерну грозит уголовное дело из-за израильского паспорта

Фото: ТАСС/Станислав Красильников (Моргенштерн признан иноагентом на территории РФ)

Рэперу Алишеру Моргенштерну (признан в РФ иноагентом) грозит уголовное дело из-за израильского паспорта, сообщает Life.ru.

Против артиста якобы могут завести дело по статье "Неисполнение обязанности по подаче уведомления о наличии у гражданина РФ гражданства иностранного государства".

Два года назад Моргенштерн получил паспорт Израиля, о чем недавно сообщил в интервью. При этом российские органы он об этом не уведомил, уточняет СМИ. В связи с этим рэперу может грозить штраф до 200 тысяч рублей или же до 400 часов обязательных работ.

В конце июня прокуратура Москвы направила материалы в СК РФ для возбуждения уголовного дела в отношении Моргенштерна за уклонение от исполнения обязательств иностранного агента.

Отмечается, что он дважды в течение года был привлечен к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иностранного агента, однако продолжил распространение в социальных сетях публичных сообщений и материалов без указания на то, что они созданы и распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

