"Я потерял все": с какими проблемами столкнулись уехавшие из РФ артисты

Каждого из участников группы "Би-2" оштрафовали на 84 доллара за проведение концерта без разрешения в Таиланде. Это не первый случай, когда уехавшие артисты сталкиваются с проблемами при организации выступлений за рубежом. А некоторые звезды признаются, что их творчество вовсе не востребовано за пределами России. Подробнее – в нашем материале.

Штраф за концерт

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков (Егор Бортник признан в РФ иноагентом)

24 января полиция Таиланда задержала участников группы "Би-2" после концерта на острове Пхукет. Выяснилось, что у коллектива не было разрешения на работу в этой стране. В российском посольстве рассказали, что никто из музыкантов в ведомство после ареста не обращался.





представитель суда города Пхукет Судом принято решение наложить штраф на участников группы "Би-2" за проведение концерта без необходимого для этого разрешения. Каждый из семи задержанных должен выплатить по 3 тысячи батов (примерно 84 доллара).

Источник РИА Новости в полиции Пхукета сообщил, что, вероятно, группе дадут возможность уехать из Таиланда без депортации и занесения в черный список, запрещающего въезд на тот или иной срок. Итоговое решение – за иммиграционной полицией, обратил внимание собеседник агентства.

Солист "Би-2" Егор Бортник был признан Минюстом РФ иноагентом в мае 2023 года. В ведомстве уточнили, что исполнитель выступал против СВО, негативно отзывался о России, ее гражданах и органах госвласти. По информации СМИ, в настоящее время Бортник живет в Израиле.

В своих соцсетях музыкант признавался, что не вернется в РФ. В ответ на негативные высказывания о России Бортник столкнулся с критикой в свой адрес. При этом в Госдуме ранее обращались в ФСБ с требованием вообще запретить солистам "Би-2" въезд в страну.

Никаких шуток

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко (Максим Галкин признан в РФ иноагентом)

Проблемы в Таиланде возникли и у юмориста Максима Галкина, который также признан в России иноагентом. Его концерты, которые должны были состоятся в Паттайе и Пхукете 24 и 25 января соответственно, были отменены. В первом случае это произошло по просьбе самих организаторов, рассказали ТАСС в таиландской группе отелей Royal Cliff, где должно было состояться выступление.

"Мы понимаем важность различия и чувствительность культур и придерживаемся политического нейтралитета", – сказано в сообщении.

Кто стал инициатором отмены второго выступления, не уточняется. Однако в целом источник агентства в местной развлекательной индустрии связал ситуацию с антироссийскими выступлениями Галкина за границей. "В Таиланде местные власти весьма жестко реагируют, если артисты допускают политические высказывания со сцены", – отметил он.

Ранее шутки артиста не понравились госорганам Объединенных Арабских Эмиратов. По данным телеграм-канала Mash, Галкина оштрафовали на 100 тысяч дирхам (около 2,4 миллиона рублей) за антироссийские высказывания на концерте в Дубае, который состоялся в 2023 году. В Сети распространились фрагменты его выступления, где он, в частности, нелицеприятно высказывался о России и выразил поддержку Украине. Подобные выходки нарушают местное законодательство.

Галкин столкнулся с отменой концертов и в Казахстане. Юморист в своих соцсетях называл это "негласным запретом" со стороны местных властей.

Минюст признал Максима Галкина иностранным агентом в сентябре 2022 года. По данным ведомства, он получал финансирование от Украины при "осуществлении политической деятельности". Артист обращался в Замоскворецкий суд с требованием снять этот статус, однако иск был отклонен.

Затянуть ремень потуже

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/iliyaprusikin (Илья Прусикин признан в РФ иноагентом)

Многие артисты, которые уехали из России, признаются в денежных проблемах за границей. Например, лидер группы Little Big Илья Прусикин (признан в РФ иноагентом) в интервью Ирине Шихман (также признана иноагентом на территории России) рассказал, что после переезда в США со своей возлюбленной Софьей Таюрской он перестал получать крупные контракты, а денег хватает только на оплату жилья и продуктов.

В той же беседе Прусикин заявил, что "из него сделали предателя". От происходящего музыкант, по собственному признанию, впал в депрессию.





Илья Прусикин музыкант Я потерял все, да. Я был богатым. Сейчас я не богат. Сейчас мы выступаем и все деньги уходят на команду, на жилье и еду. Раньше у меня были деньги, машина, дом, я всего этого лишился. У меня нет контрактов рекламных.

Илью Прусикина включили в реестр иностранных агентов в январе 2023 года. По данным ведомства, он получал поддержку от зарубежных источников, выступал в недружественных странах с призывами прекратить СВО и распространял фейки об органах госвласти.

В свою очередь, блогер Даня Милохин после отъезда из РФ также жаловался на отсутствие денег и контрактов.

"Я зря потерял коннект с Россией. Мне Ярик (Ярослав Андреев, основатель дома тиктокеров в РФ. – Прим. ред.) говорил, чтобы я ни в коем случае не терял коннект с Россией, потому что я начал с России. А я вот забил, не стал его слушать, бросил Первый канал, написал на него дисс зачем-то. Я думаю, из-за этого люди боятся работать со мной, поэтому у меня нет денег", – признавался Милохин в одном из интервью.

В сентябре 2023 года блогер предпринял попытку вернуться в Россию. Однако сразу после того, как общественники попросили отправить Милохина в армию за русофобские заявления, он опять уехал в Дубай. Блогер объяснил это испугом от вероятности призыва в вооруженные силы. В своих соцсетях и интервью Милохин до сих пор рассказывает, что не исключает возможность снова жить Москве, потому что тут остались его друзья.

"Я хочу домой"

Фото: instagram.com(признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/morgen_shtern (Моргенштерн признан в РФ иноагентом)

А рэпер Моргенштерн (настоящее имя Алишер Валеев), также признанный Минюстом РФ иноагентом, в интервью Ксении Собчак заявил, что скучает по России и хочет вернутся. Разговор был опубликован на YouTube-канале журналиста 7 ноября 2023 года.





Алишер Валеев музыкант Дом – это банька, это дача <...> Дом – это концерты в конце концов в родных городах. Вот эти вот лица родненькие, кричащие, сходящие с ума. Вот по чему я скучаю.

При этом рэпер подчеркнул, что боится возвращаться на Родину. "Основной страх в том, что я не понимаю, как там ко мне относятся. Я просто боюсь предположить, что может быть со мной", – добавил артист.

Ранее Валеев говорил, что жалеет об эмиграции в США и своей работе там.

"Пожалуйста, простите меня. Я больше не буду пытаться работать на Америку. Я хочу снова делать песни для наших людей. Надеюсь, что за время своей эмиграции я еще не потерял связь с ними", – заявлял Моргенштерн в своих соцсетях.

Музыканта внесли в список иноагентов в мае 2022 года. По данным Минюста, он получал финансирование в том числе из Украины.

Спектакль не удался

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Карьерные неудачи за рубежом возникли и у актрисы Чулпан Хаматовой, которая после начала СВО уволилась из театра "Современник" и переехала жить в Латвию. В марте 2022 года актриса присоединилась к труппе Нового рижского театра. Позже она признавалась в интервью, что уровень ее жизни в другой стране значительно отличается от российского.

В феврале 2023 года стало известно, что премьеру постановки "Гоголь. Nature morte" с участием Хаматовой отменили. Актриса должна была исполнить свою роль на латышском языке. В театре назвали ситуацию "творческой неудачей", однако подписчики предположили, что дело могло быть в плохих продажах билетов.