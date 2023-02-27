"Творческая неудача": в Сети обсуждают отмену спектакля в Риге с Чулпан Хаматовой

Новый рижский театр 27 февраля отменил премьеру пьесы с Чулпан Хаматовой с формулировкой "творческая неудача". Разбираемся в причинах случившегося и как на это отреагировали в Сети.



"Такое иногда случается"

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

За день до премьеры, которая была намечена на 28 февраля, на страницах Нового рижского театра в Сети появилось сообщение об отмене постановки "Гоголь. Nature morte" по повести писателя "Старосветские помещики". Показы также были запланированы на 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, 1 и 2 апреля.

В спектакле Чулпан Хаматова должна была впервые играть роль на латышском языке.





из сообщения Нового рижского театра Творческая неудача. В театре (как и в жизни) такое иногда случается.

В учреждении уточнили, что деньги за спектакль будут возвращены зрителям в течение десяти дней. Латвийские СМИ подчеркнули, что подобный инцидент произошел впервые в истории театра.





Чулпан Хаматова переехала в Латвию после начала специальной военной операции на Украине. В марте 2022 года артистка присоединилась к труппе Нового рижского театра. В прошлом году она одержала победу в номинации "Актриса года" на театральной премии "Ночь лицедеев" за спектакль Post Scriptum.

"И половины зала не набралось"

Некоторые пользователи Сети предположили, что отмена спектакля с участием Чулпан Хаматовой произошла из-за того, что публика просто не захотела на него потратиться.

"Если уже была открыта продажа билетов, значит, спектакль руководство театра устраивал. Так что, скорее всего, билеты не особо хорошо продавались. Оно и неудивительно. На ее первый спектакль латыши пошли, чтобы поддержать ее позицию, и все такое", – написал один из пользователей.

"Хоть рассказывают, что билеты были проданы "молниеносно", на самом же деле и половины зала не набралось", – добавил другой комментатор.

Некоторые уверены, что зрителям в Латвии просто неинтересно идти на произведение русского писателя, где главную роль играет актриса из РФ. Другие считают, что причина отмены спектакля в том, что Хаматова не подготовилась к роли должным образом.





пользователь Сети Латышский язык выучить не успела? Очень плохо, надо было постараться.

Еще один комментатор убежден, что зрителям интереснее смотреть на артистов, которые играют на их родном языке, а не "молчат в зал". Другая же часть пользователей уверены, что в Латвии, как и во многих других странах, начали таким образом бороться с русской культурой.

