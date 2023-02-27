"Творческая неудача": в Сети обсуждают отмену спектакля в Риге с Чулпан Хаматовой

Новый рижский театр 27 февраля отменил премьеру пьесы с Чулпан Хаматовой с формулировкой "творческая неудача". Разбираемся в причинах случившегося и как на это отреагировали в Сети.
"Такое иногда случается"
За день до премьеры, которая была намечена на 28 февраля, на страницах Нового рижского театра в Сети появилось сообщение об отмене постановки "Гоголь. Nature morte" по повести писателя "Старосветские помещики". Показы также были запланированы на 1, 2, 3, 4, 30, 31 марта, 1 и 2 апреля.
В спектакле Чулпан Хаматова должна была впервые играть роль на латышском языке.
В учреждении уточнили, что деньги за спектакль будут возвращены зрителям в течение десяти дней. Латвийские СМИ подчеркнули, что подобный инцидент произошел впервые в истории театра.
"И половины зала не набралось"
Некоторые пользователи Сети предположили, что отмена спектакля с участием Чулпан Хаматовой произошла из-за того, что публика просто не захотела на него потратиться.
"Если уже была открыта продажа билетов, значит, спектакль руководство театра устраивал. Так что, скорее всего, билеты не особо хорошо продавались. Оно и неудивительно. На ее первый спектакль латыши пошли, чтобы поддержать ее позицию, и все такое", – написал один из пользователей.
"Хоть рассказывают, что билеты были проданы "молниеносно", на самом же деле и половины зала не набралось", – добавил другой комментатор.
Некоторые уверены, что зрителям в Латвии просто неинтересно идти на произведение русского писателя, где главную роль играет актриса из РФ. Другие считают, что причина отмены спектакля в том, что Хаматова не подготовилась к роли должным образом.
Еще один комментатор убежден, что зрителям интереснее смотреть на артистов, которые играют на их родном языке, а не "молчат в зал". Другая же часть пользователей уверены, что в Латвии, как и во многих других странах, начали таким образом бороться с русской культурой.